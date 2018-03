Inspectie met touw in De Hef in R’dam Rotterdam, 23 sept. Een onderhoudsmedewerker van het bedrijf Safe Site inspecteert een van de twee ruim zestig meter hoge torens van De Hef in Rotterdam. De oude spoorweghefbrug boven de Koningshaven, vlakbij het Noordereiland in het centrum van de stad, wordt momenteel gecontroleerd op roestplekken of defecten. Inspecteurs van het onderhoudsbedrijf uit Alblasserdam maken gebruik van een dubbele lijn: een werk- en een veiligheidslijn. Sinds twee jaar staat de Nederlandse overheid deze manier van werken toe. Het zou veiliger zijn dan het werken vanaf steigers, hoogwerkers of kranen. De werkzaamheden aan De Hef duren tot en met vrijdag. De brug is al vijftien jaar niet meer in gebruik; treinen in en vanuit de richting Dordrecht rijden sinds 1993 door de Willemsspoortunnel. Komend weekeinde is de Erasmusbrug gesloten voor het autoverkeer. Het asfalt op beide landhoofden van de oeververbinding is na twaalf jaar toe aan vervanging. Foto Eelco Hofstra

Hofstra, Elco