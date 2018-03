Ierland luidt noodklok over immigratie

De regering van Ierland wil in Brussel een nooddebat om te voorkomen dat meer dan 1.500 niet-Europese echtgenoten van EU-burgers binnenkort een Ierse verblijfsvergunning krijgen. Volgens het Ierse dagblad Irish Times probeert de regering donderdag tijdens een vergadering van EU-justitieministers steun te krijgen voor het wijzigen van Europese wetgeving.

Dublin reageert hiermee op een verregaande uitspraak van het Europese Hof van Justitie eind juli. De huidige Ierse wet bepaalt dat niet-Europese immigranten, die getrouwd zijn met een EU-burger, eerst in een ander Europees land moeten hebben gewoond voordat ze in aanmerking komen voor een Ierse verblijfsvergunning. Deze regel geldt als drempel tegen gezinshereniging en schijnhuwelijken. Het Europese Hof meende echter dat de voorwaarde in strijd is met een EU-richtlijn uit 2004. Het Hof verwees naar het principe van vrij verkeer van personen. Dit zou voor EU-burgers in het geding zijn als ze zich niet zomaar met hun buitenlandse partner elders in de Unie kunnen vestigen.

De uitspraak dwingt Ierland meer dan 1.500 gevallen te herzien van echtgenoten van EU-burgers die geen verblijfsvergunning kregen. Behalve in Ierland leidde de uitspraak van het Hof tot heftige reacties in Denemarken en diverse andere Europese landen. Een Deense woordvoerder verklaarde tegenover de Irish Times dat Denemarken wil dat lidstaten meer controle over hun migratiebeleid krijgen.

Wilmer heck