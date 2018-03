Huizenprijzen stijgen minder snel

Rotterdam. De prijs van verkochte woningen is in augustus met 2,7 procent gestegen vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden. Dat is de laagste stijging van de verkoopprijs in vijf jaar. Ook werden er fors minder woningen verkocht dan vorig jaar. Dat meldde het kadaster. De verschillen tussen provincies blijven groot. In Limburg bleef de gemiddeldeverkoopprijs in augustus gelijk, vergeleken met vorig jaar. Terwijl de prijzen in Groningen juist met 4,1 procent stegen ten opzichte van augustus 2007. In Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland stegen de prijzen vorige maand met gemiddeld 3,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.