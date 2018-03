Hier mag wel/niet worden gerookt

Rookverbod in de horeca? Niet in een toenemend aantal Groningse cafés. Stamgasten roken er in De Kale Jonker en De Drie Uiltjes lustig op los. Minstens twintig kroegbazen zetten enkele weken geleden demonstratief de asbakken terug op de toog. De klanten mogen hun geliefde rokertje weer opsteken.

Rebellie?

Nee, pure noodzaak, onderstreept kroegbaas Henk Heukers van De Kale Jonker aan het Gedempte Zuiderdiep. Hij zag zijn omzet sinds 1 juli, toen het rookverbod in de horeca van kracht werd, met de helft afnemen. Nog even en hij had kunnen sluiten. Zijn 60 vierkante meter café is te klein voor een aparte rokersruimte. Zijn klanten bleven weg. „Negentig procent van hen rookt”, zegt Heukers. Sinds het binnen van hem weer mag, draait hij weer zijn normale omzet.

Cora Wolff (56) zit aan de bar, pakje Kent en een volle asbak voor zich. Ja, ze is opgelucht. Toen roken nog verboden was, stond iedereen buiten te paffen. „De kroeg was leeg. Het is nu veel gezelliger.” Zelfs niet-roker Gustaaf Rutgers (41) miste de rook. „Als er geen rooklucht in een café hangt, is het mij te steriel. Relaxen doen veel mensen met een glas bier en een sigaretje. Roken hoort erbij.” Zo denkt ook niet-roker Jan Talens (48) erover: „Alle rokers vlogen om de haverklap naar buiten. De gezelligheid was weg.”

Heukers klinkt strijdvaardig. Hij hoopt op een boete om zo een proefproces te kunnen uitlokken. Hij voelt zich gediscrimineerd. „Ik kan niet tegen de grote cafés op die een rokersruimte kunnen inrichten. Ik ga door tot het Europese Hof.”

Een woordvoerder van de Voedsel- en Warenautoriteit is op de hoogte van de overtredingen in Groningen. „We krijgen signalen dat vooral in Tilburg en Groningen cafés het rookverbod negeren. De komende tijd gaan we gericht actie ondernemen.”

Na een eerste waarschuwing worden boetes opgelegd die oplopen van 300 tot 2.400 euro. „We gaan ervan uit dat café-eigenaren na meerdere boetes eieren voor hun geld kiezen.”

Daar peinst mede-eigenaar Jantineke Westerman van café De Drie Uiltjes aan de Oude Ebbingestraat in Groningen niet over. Vorige week kreeg ze een waarschuwing van de controleur van de Voedsel- en Warenautoriteit. Een volgende keer wordt er een boete opgelegd. „Die betalen we. En de volgende ook. We houden de asbakken op tafel. Dan trekken ze onze vergunning maar in.”

Drie weken geleden werden de asbakken in De Drie Uiltjes teruggezet. Westerman vertelt dat ze genoeg had van al die „chagrijnige” klanten die buiten op de trap van het café en achter in de tuin rookten. „Het café zelf was helemaal leeg. Klanten moeten het leuk vinden hier te komen. Al onze klanten roken. Ze vinden het geweldig dat het weer kan.”

Barkeeper Alieke Koops leegt de asbakken en steekt daarna een sigaret op. „Ik zit in de horeca omdat ik het contact met mensen leuk vind. Maar als iedereen constant buiten staat te roken, is die er niet.”

Stamgast en niet-roker Sian Huis (43) is tegen het rookverbod, maar vraagt zich wel af waarom de VWA niet optreedt. „Het lijkt wel of ze het gedogen. Wees duidelijk vind ik. Nu krijg je een soort tweedeling tussen cafés die elkaar verwijten gaan maken.”

Cees Veen (52) zit aan de bar. Caféhouders moeten zelf kunnen bepalen of er mag worden gerookt, zegt hij. „De overheid kan zich beter bezighouden met een streng verbod op alcoholconsumptie bij jongeren, in plaats van oude knarren hun rokertje in de buurtkroeg af te pakken.”

Eigenaar Bert de Kleuver van café De Oude Wacht vindt dat zijn collega’s het „onvermijdelijke uitstellen”. Hij is van mening dat ze „niet constructief” bezig zijn door het rookverbod te ontduiken. „Als je wet- en regelgeving aan je laars lapt, schep je een merkwaardig precedent.” Hij denkt er niet aan het roken weer te gedogen. In de Oude Wacht bestaat de clientèle voor de helft uit niet-rokers. De Kleuvers omzet is op peil gebleven. „Al weet ik niet hoe het gaat als de temperaturen dalen. Ik heb buiten wel een heater staan voor de rokers. Maar buiten roken is niet ideaal.”

Maarten Burger, voorzitter van de Groningse afdeling van Koninklijk Horeca Nederland en eigenaar van café Buckshot, is bezorgd over de tweedeling. „Het is vervelend dat collega’s nu tegenover komen elkaar te staan.”

Klanten vragen hem geregeld of ze een sigaretje mogen roken in zijn café. „Nee, zeg ik dan, maar dan gaan ze naar een collega waar het wel mag. Je wordt haast gedwongen om asbakken op tafel te zetten. Of ik dat doe? Nee.” En na een korte stilte. „Nog niet.”

