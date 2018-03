In de afgestofte en prachtig vertaalde terroristenroman Duivels (Ath. Polak & Van Gennep, € 49,95) is Dostojevski’s psychologisch inzicht volgens Ger Groot superieur als altijd. ‘Niet alleen het totalitarisme van een zelfbenoemde politieke of religieuze voorhoede komt in Duivels pijnlijk scherp in naar voren, maar ook het wonderlijke één-tweetje waarmee gevestigde en revolutionaire kringen elkaar heimelijk de bal toespelen. IJselijk profetisch, panoramisch van blik, diep borend in zijn ongemakkelijke psychologie, en soms irriterend in zijn onuitgesproken religieuze nationalisme schittert dit monumentale boek nu opnieuw, in een vertaling die voortdurend verrast door haar blinkende taalfrisheid en trouvailles. „Zijn accuratesse was net iets te: niemand zat erop te wachten en hij had zichzelf er alleen maar mee.” In de oude vertaling was dat nog: „Hij was accuraat maar wel wat overdreven grommig, tot zijn eigen nadeel”. De verrassing kan zo groot niet zijn of ze stelt vast dat je dat nu inderdaad zó zegt. „Hij is echt tof... Hartstikke mooi dan”: je hoort het bij een vlotte intrigant als Verchovenski zó uit de mond komen.’