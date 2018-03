Handige metamorfose Morgan Stanley

Toen John Mack op een morgen wakker werd, na een week vol nachtmerries, merkte hij dat zijn Wall Street firma de monsterlijke vorm van een gewone bank had aangenomen. Gelukkig heeft dat bij de topman van Morgan Stanley niet geleid tot een kafkaësk bestaan. In plaats van op zijn rug met zijn benen in de lucht te schoppen, of weg te kwijnen in zijn kantoor, heeft Mack de verandering niet alleen omarmd, maar ook het Japanse Mitsubishi binnengehaald om de transformatie kracht bij te zetten.

De gebeurtenissen van afgelopen week leken het onvermijdelijk te hebben gemaakt dat Morgan Stanley op z’n minst wat nieuw kapitaal nodig had. Maar Mitsubishi, dat – op volledig verwaterde basis – een belang van misschien wel 20 procent in Morgan Stanley zal nemen, brengt nu eenmaal meer met zich mee dan een pure belegger als China Investment Corp.

Toch is kapitaal nog steeds belangrijk. Op basis van de huidige waardering van de zakenbank steekt de Japanse bankgigant er ongeveer 8,5 miljard dollar (5,8 miljard euro) in. Dat zou Morgan Stanley in staat kunnen stellen haar vreemd vermogen aanzienlijk terug te brengen – hoewel dat, op een niveau van zo’n 23 maal het aandeelhouderskapitaal, bruto niet veel hoger is dan de meervouden van zakenbankdochters van grotere instellingen als JP Morgan. Maar de Wall Street firma kan zijn nieuwe kapitaal – of een deel ervan – ook gebruiken voor de opbouw van de kapitaalreserves voor haar nieuwe structuur.

Bovendien zou Morgan Stanley een beroep kunnen doen op de enorme balans van Mitsubishi als en wanneer de markten aantrekken. Toegegeven, misschien wil de grootste bank van Japan de handelsactiviteiten van Morgan Stanley helemaal niet steunen. Maar als langetermijnkredieten de rol van de kapitaalmarkten gaan overnemen bij het vervullen van de financiering van banken, zal Morgan Stanley opslagcapaciteit nodig hebben tijdens de bouw van haar eigen pakhuis. Het plan is om de 36 miljard dollar aan deposito’s die de bank al in een dochter heeft zitten, zowel organisch als via de overname van kleinere banken, te laten groeien. Maar dat zal tijd kosten.

Bovendien zal Mitsubishi waarschijnlijk een zetel krijgen in de raad van commissarissen van Morgan Stanley, die behoefte heeft aan leden met ervaring in gewoon bankieren. Niets van dit alles is een garantie dat de Wall Street firma overeind blijft als het vertrouwen binnenkort weer ernstig wordt ondermijnd. Maar het is wel een slimme manier om een lastige metamorfose in te gaan.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com