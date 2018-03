Haalt het album niet (2) klik@nrc.nl ‘Op safari in Kenia sprongen onverwachts, door onze bus opgeschrokken, Thomson’s gazelles de weg over’, schrijft Usha Ganga. ‘Mijn man pakte snel zijn camera en was precies op tijd om een scherpe foto te maken van de gazelle. Alleen jammer dat hij het hoofd net miste.’ In de rubriek klik@nrc.nl staat elke dag een lezersfoto. Het thema is deze week: ‘Haalt het album niet’. Verstuur de foto in jpg-formaat. Vergeet niet je naam, woonplaats en een beschrijving mee te sturen. De zomervakantie is voorbij, het is tijd om de vakantiefoto’s uit te zoeken en (digitaal) in te plakken. Welke foto haalde het fotoalbum net niet? Stuur je meest bijzondere afgevallen foto naar klik@nrc.nl.

