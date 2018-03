Grote ruwe diamant gedolven in Lesotho

Londen. Het is een van de allergrootste ruwe diamanten ooit: de bijna smetteloos witte edelsteen die mijnwerkers in Lesotho hebben aangetroffen. Bijna 500 karaat, aldus de verklaring van mijnbedrijf Gem Diamonds in Londen. De diamant is ontdekt in de Letseng-mijn in Lesotho, een koninkrijkstaatje dat is omgeven door Zuid-Afrika. De steen heeft de potentie om een van de grootste, rondom gepolijste, smetteloze diamanten in de geschiedenis te worden, aldus het bedrijf.