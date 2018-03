Grootste Duitse vakbond eist 8 procent meer loon

Frankfurt, 23 sept. De Duitse vakbond IG Metall eist een loonsverhoging van 8 procent voor de ongeveer 3,6 miljoen werknemers in de elektro- en metaalindustrie in Duitsland. Dat maakte de grootste vakbond van Duitsland vandaag bekend. Het is de hoogste looneis in de Duitse elektro- en metaalindustrie in zestien jaar. IG Metall-voorzitter Berthold Huber rechtvaardigt de hoge looneis onder meer door de sterk stijgende consumentenprijzen en productieverbeteringen. Ook vindt de vakbond dat werknemers moeten meedelen in de sterk gestegen bedrijfswinsten.