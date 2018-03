Groei van malafide uitzenders

De helft van alle Oost-Europese uitzendkrachten in Nederland wordt bemiddeld door malafide uitzendbureaus. In de afgelopen twee jaar is het aantal personen dat werkt via onbetrouwbare uitzendbureaus met 35.000 toegenomen.

Dat blijkt uit onderzoek van Research voor Beleid in opdracht van de Stichting Naleving CAO voor uitzendkrachten (SNCU), opgericht door de branchevereniging van uitzendbureaus ABU en enkele vakbonden.

Mensen die via malafide uitzendbureaus werken, hebben vaak te maken met onderbetaling, slechte woonruimte en het ontbreken van sociale voorzieningen. In totaal worden 115.000 mensen bemiddeld door deze bureaus. Twee jaar geleden waren dat er 80.000.

Driekwart van alle Oost-Europese arbeidsmigranten werkt via een uitzendbureau. Bij de bonafide bureaus zijn ongeveer 90.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa actief. De onderzoekers schatten het aantal in Nederland werkzame Oost-Europeanen op 200.000. In de land- en tuinbouwsector wordt het meest gebruikgemaakt van werknemers die worden bemiddeld door malafide uitzendbureaus.