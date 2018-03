Gouden Meetlat gaat naar Gamma

Rotterdam. Reclamebureau Ubachs Wisbrun/JWTheeft de Gouden Meetlat 2007/2008 gekregen van het maandblad Opzij voor de meest emancipatoire advertentie. Het bureau kreeg de prijs voor een advertentie voor Gamma die een geheel roze gedecoreerd Oval Office toont, de werkkamer van de Amerikaanse president in het Witte Huis.Tijdens de publicatie was Hillary Clinton nog in de race als presidentskandidaat voor de Democraten. De jury prees het sterk gebruik van ironie. ”De Oval Office is overladen met traditioneel vrouwelijke stijlelementen zoals roze vloerbedekking, bloemetjesbehang, zitjes, planten en de familiefoto.” Sinds 2000 reikt Opzij jaarlijks de prijs uit. Deze keer werdenvoor het eerst elf reclamebureausaangezocht om een speciale advertentie voor het maandbladte maken.