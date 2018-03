Georgië: Russisch verkenningstoestel neergeschoten

Tbilisi, 23 sept. Georgische troepen hebben gisteren een onbemand Russisch verkenningsvliegtuigje neergeschoten in de buurt van de separatistische Georgische regio Zuid-Ossetië. Dat heeft het Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd. Het toestel zou uit de luchtzijn gehaald in de buurt van het dorpje Tsitjelioebani nabij Zuid-Ossetië. Resten van het toestel zouden aan Georgische media zijn getoond. Het Russische ministerie van Defensie ontkende vandaag dat een van zijn verkenningsvliegtuigjes (UAV`s) boven Georgië zou zijn neergeschoten. Er zouden geen vluchten in het gebied zijn uitgevoerd.