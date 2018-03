Geen vertrouwen in ov-chipkaart

Consumentenorganisaties hebben het vertrouwen in de ov-chipkaart opgezegd. Zij hebben zich per direct teruggetrokken uit het overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De ANWB, de Consumentenbond, studentenvakbond LSVb en reizigersorganisatie Rover willen dat staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer, ChristenUnie) de invoering opschort, „totdat de ov-chipkaart een volwaardig alternatief biedt voor de strippenkaart en het treinkaartje”.

De ov-chipkaart is één kaart waarmee reizigers toegang krijgen tot zowel de bus, tram, metro en trein, ter grootte van een bankpasje. Op de chipkaart staat een saldo waarmee betaald kan worden per rit, of een abonnement. Het systeem zou aanvankelijk op 1 januari 2009 landelijk worden ingevoerd, maar Huizinga heeft al eerder dit jaar gezegd dat ze dat niet gaat halen. Wanneer de kaart wel wordt ingevoerd, is nog onbekend. De invoering van het elektronisch vervoersbewijs is vertraagd omdat de kaart werd gekraakt door onderzoekers. Het systeem bleek onvoldoende te beveiligen tegen misbruik.

Maar dat is niet de enige reden dat de consumentenorganisaties uit het overleg zijn gestapt. Zij vinden dat de ov-chipkaart vooral nadelen met zich meebrengt. Het reizen met het openbaar vervoer wordt duurder, omdat een kaart niet kosteloos kan worden aangeschaft en omdat het retourkaartje straks verdwijnt. „De voortdurende stroom nieuwe problemen en het niet oplossen van eerdere problemen hebben ervoor gezorgd dat wij de hoop op een goede afloop hebben verloren”, aldus de organisaties.

Zij bepleiten dat de strippenkaart naast de ov-chipkaart blijft bestaan. Het voortbestaan van de strippenkaart is een voorwaarde voor het heropenen van het overleg. Staatssecretaris Huizinga betreurt de beslissing van de consumentenvertegenwoordigers ten zeerste, zegt haar woordvoerder. Huizinga wil zo snel mogelijk om de tafel met de makers van de ov-chipkaart en de verschillende partijen om het vertrouwen te herstellen. GroenLinks wil vandaag uitleg in de Tweede Kamer.