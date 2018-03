Financiële sector flink in het rood

Aandelen van financiële instellingen zijn vandaag opnieuw hard onderuitgegaan. Wereldwijd zijn beleggers er nog niet van overtuigd dat de maatregelen om de crisis te lijf te gaan, afdoende zijn. Ook is men bezorgd over de hoge olieprijs.

Een dag na de presentatie van het Amerikaanse reddingsplan om met een noodfonds riskante beleggingen van banken over te nemen, daalden de aandelenbeurzen in New York, gevolgd door die in Azië. De toonaangevende indices Dow Jones en S&P 500 verloren 3,3 en 3,8 procent. De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie steeg gisteren fors, met 15 procent tot 120 dollar. Vandaag zakte die prijs weer tot ruim 107 dollar per vat.

De heftige koersdalingen in New York zorgden vandaag ook in Europa voor dalende aandelenkoersen. De Amsterdamse AEX-index stond rond het middaguur op een verlies van 2,2 procent. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren in gelijke mate. Zowel in de VS als in Europa kregen vooral financiële instellingen, opnieuw, zware klappen. Een greep: Washington Mutual daalde met bijna 22 procent, Wachovia min 21 procent, JPMorgan verloor bijna 13 procent en Bank of America ruim 8 procent. In Nederland was opnieuw bank-verzekeraar Fortis de grootste daler met een verlies van 8,6 procent. Aegon stond rond het middaguur 6,7 procent lager, ING 5 procent. RBS en UBS verloren 7 procent.

Twee Japanse banken besloten gisteren te investeren in Amerikaanse branchegenoten die in zwaar weer zitten. Mitsubishi UFJ, de grootste bank van Japan, kondigde aan een belang van 10 tot 20 procent in Morgan Stanley te nemen. Deze zakenbank besloot gisteren net als Goldman Sachs zelf al zich te willen omvormen tot een traditionele, bredere bank. De Japanse effectenbank Nomura maakte bekend de Aziatische onderdelen van de in surséance verkerende zakenbank Lehman Brothers over te nemen.

De groep van zeven grootste industriële landen is verdeeld over de aanpak van de financiële crisis. Na afloop van telefonisch overleg, gisteren, verklaarde de G7 de aangekondigde maatregelen in de VS toe te juichen en bereid te zijn ook maatregelen te nemen om de stabiliteit van het financiële stelsel te waarborgen. Maar Japan en Duitsland sloten kort ervoor al uit het voorbeeld van Amerika te volgen.

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft de lijst van aandelenfondsen waarin het short gaan wordt verboden uitgebreid met ruim 30 namen. Daarbij zitten niet alleen financiële instellingen, maar ook concerns als General Motors en General Electric, die grote financiële divisies hebben.

Hedgefondsen: pagina 7

Olie, speculanten, Lux: pagina 15

Grondstoffen: pagina 19