Film van de dag

The Omen. Soms hoor je een interpretatie van een film waardoor je echt met andere ogen gaat kijken naar iets wat je dacht te kennen als je broekzak. Zo vertelde iemand mij ooit dat The Omen ten tijde van de Koude Oorlog enorm populair was in Oostbloklanden. Zij zagen duivelskind Damien als vertegenwoordiger van het kapitalisme dat alles om hem heen corrumpeert en verslindt. De ouders zijn er eerst nog blij mee, verblind door het consumentisme als ze zijn. Aardige gedachte, en mooie vergelijking: het kapitalisme = de duivel. Een zienswijze die zo overgenomen zou kunnen worden door de andersglobalisten. Nog even het verhaal: als de vrouw van de Amerikaanse diplomaat Robert Thorn (Gregory Peck) in een Romeins ziekenhuis bevalt van een doodgeboren baby, vervangt hij deze door een andere baby, wiens moeder bij de geboorte is overleden. (Richard Donner, 1976, VS), BBC 1, 1.05-2.50u. André Waardenburg