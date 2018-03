Europese banken varen wel bij plan VS

Europese banken hebben de vrijgevigheid van Hank Paulson misschien niet nodig. Het Amerikaanse Congres zal de Amerikaanse minister van Financiën er deze week waarschijnlijk van weerhouden buitenlandse banken ongelimiteerde toegang te verschaffen tot zijn met 700 miljard dollar (475 miljard euro) gevulde Troubled Asset Relief Program (TARP), een noodfonds voor de banken. Maar de meeste Amerikaanse dochters van niet-Amerikaanse banken zouden daar wel voor in aanmerking moeten komen. De Europese banken die toch worden buitengesloten kunnen die ervaring pijnlijk vinden, maar zullen uiteindelijk ook beter af zijn.

Het goede nieuws voor de Europese banken is dat TARP zich waarschijnlijk zal uitstrekken tot hun Amerikaanse activiteiten. Zowel Democraten als Republikeinen maken zich meer zorgen over het te hulp schieten van onverstandige staatsfondsen dan over het redden van banken die kunnen bogen op een lange aanwezigheid in de VS. De beurskoers van Royal Bank of Scotland (RBS) steeg op 19 september bijvoorbeeld meer dan die van andere Britse banken, omdat beleggers weten dat de meeste problemen met hypotheekobligaties zich voordoen bij RBS’ Amerikaanse dochters Citizens en Greenwich. Als beide dochters in aanmerking komen voor TARP, zal dat het herstel van het vertrouwen in RBS ten goede komen.

Maar het bestaan van een groot fonds, dat ‘giftige’ hypotheekobligaties opkoopt op de mondiale markt, zou zelfs de banken moeten helpen die er niet voor in aanmerking komen. Het sleutelprobleem dat het vertrouwen in ’s werelds financiële instellingen heeft ondermijnd, was het onvermogen om de verschillende soorten hypotheekobligaties nauwgezet te waarderen, niet in de laatste plaats omdat er geen kopers voor waren. Door het fonds van Paulson moet er een begin worden gemaakt met de prijsvorming.

Dat zou ertoe kunnen leiden dat banken die hun posities niet genoeg hebben afgewaardeerd, zich genoodzaakt kunnen zien tot verdere afboekingen. Maar zelfs als deze banken gedwongen worden tot de verkoop van bezittingen en tot aandelenemissies, zou dat een prijs kunnen zijn die het waard is te betalen voor hun kostbaarste bezit, vertrouwen, zeker als TARP ervoor zorgt dat de markten weer gaan stromen.

Het slechte nieuws voor niet-Amerikaanse banken is dat zij geen TARP-achtige nationale vangnetten hebben. Maar na de overname van hypotheekbank HBOS door Lloyds TSB hebben de Britse autoriteiten zich bereid getoond tot interventie om te voorkomen dat banken ten onder gaan. De Bank of England kan altijd de looptijd van haar Special Liquidity Scheme verlengen, of genoegen nemen met ‘giftiger’ onderpand, net als de Europese Centrale Bank. Nu het risico dat de maatregelen niet tot meer behoedzaamheid zullen leiden voorlopig van ondergeschikt belang wordt geacht, moeten Europese banken zich tot hun eigen autoriteiten kunnen wenden om gaten te vullen waar Paulson niet bij kan.