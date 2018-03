De Sacharovprijs voor mensenrechten van het Europees Parlement gaat dit jaar vrijwel zeker naar de Chinese dissident Hu Jia. Hij zette zich via internet in voor onder meer democratisering van China en kreeg in april 3,5 jaar cel. Volgens Europarlementariër Maaten (VVD) mag de aandacht voor mensenrechten niet verslappen na de Spelen. (ANP)