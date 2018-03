Er is wel degelijk sprake van een aidsepidemie 3

Het is ernstig dat in het artikel van dr. Christian Fiala voorbij wordt gegaan aan de gevolgen die hiv en aids in de hele wereld hebben. Het is niet juist om deze gevolgen te bagatelliseren op basis van de veronderstelling dat wetenschappers het bestaan van de aids pandemie hebben overdreven. Zie de situatie in Afrika ten zuiden van de Sahara. Voor de ongeveer 2,1 miljoen kinderen jonger dan 15 jaar met hiv en 5,4 miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar die geïnfecteerd zijn, is aids een monster. Naar schatting hebben 12,1 miljoen kinderen één of beide ouders verloren. Kinderen getroffen door aids zijn verstoken van opvoeding, opleiding en lopen gerede risico slachtoffer te worden van sociale uitbuiting en discriminatie. Mede door de impact van aids groeien kinderen op in een vicieuze cirkel van armoede, honger en onderontwikkeling.