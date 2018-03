Er is wel degelijk sprake van een aidsepidemie 2

Inderdaad, UNAIDS heeft cijfers naar beneden bijgesteld, omdat er betere schattingsmethodieken voorhanden zijn. Bij de totstandkoming van de nieuwe cijfers heeft UNAIDS de expertise ingewonnen van vooraanstaande epidemiologen. Er is dus geen sprake van bedrog.

Fiala schrijft: ”De meeste mensen geloven dit nog steeds: arme landen worden geteisterd door een verschrikkelijke hiv/aidsepidemie, hoofdzakelijk als gevolg van verspreiding van hiv door heteroseksuelen - wat gek genoeg in Europa en Noord-Amerika niet gebeurt.” Wij concluderen hieruit dat Fiala gelooft dat aids geen heteroziekte is in Afrika. Terwijl in werkelijkheid de meerderheid van de nieuwe infecties in Zuidelijk Afrika plaatsvindt door heteroseks en vooral vrouwen treft.

Fiala snapt verder niet dat als in een land de bevolking toeneemt en het sterftecijfer gelijk blijft, er toch sprake kan zijn van een aidsepidemie. Hij neemt Oeganda als voorbeeld. Inderdaad heeft dit land een hoog geboortecijfer. Maar sinds begin jaren 80 zijn in Oeganda ook 1,6 miljoen mensen aan aids overleden.

Rest de vraag of er niet teveel geld naar de aidsbestrijding gaat. Het antwoord is nee. Sterker, aidsbestrijding heeft veel meer geld nodig. Slechts 1 op de 3 mensen die behandeling nodig heeft krijgt deze.