Er is wel degelijk sprake van een aidsepidemie

Het is onnodig te steggelen over cijfers. Het gaat over de ellende achter cijfers. Zijn bewering dat in Oeganda geen spoor te vinden is van vroegtijdige dood van duizenden mensen, bewijst Fiala`s ongevoeligheid voor deze ellende. Vraag het de Oegandezen zelf. Aan een recente vergadering in Oeganda namen zo`n twintig Oegandezen deel. Zij hadden allen - zonder uitzondering - weeskinderen in huis van wie de ouders aan aids waren overleden.

Dr. Fiala beweert dat condooms geen effectieve vorm van preventie zijn. Het tegendeel is waar: volgens het gerenommeerde Cochrane Instituut zijn condoomprogramma`s de enige bewezen methode voor effectieve hiv-preventie.

Maar dr. Fiala heeft ook gelijk. Er gaan inderdaad reusachtige bedragen naar biotechnologisch aidsonderzoek. Oxfam vindt de subsidiebalans tussen technologisch onderzoek en sociale interventies scheef. Meer aandacht is nodig voor seksuele voorlichting en de beschikbaarheid van vrouwen- en mannencondooms.

Ook zijn wij het eens met Fiala dat de op één ziekte gerichte programma`s de nationale gezondheidssystemen hebben verzwakt.