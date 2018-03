Elf buitenlandse toeristen ontvoerd in zuiden van Egypte

Kairo. In de buurt van Aswan in het zuiden van Egypte zijn negentien mensen ontvoerd, onder wie elfbuitenlandse toeristen. Onder hen zijn volgens het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vijf Italianen. Bronnen binnen de Egyptische veiligheidsdiensten meldden dat mogelijk ook twee Israëliërs onder de ontvoerde toeristen zijn. Volgens deze bronnen zijn de toeristen naar Soedan meegenomen. De ontvoering van buitenlanders is de afgelopen jaren vrijwel nooit voorgekomen. De ontvoering, die vrijdag vlakbij het Gilf al-Kebir plateau plaatsvond, is volgens het Egyptische ministerie van Toerisme uitgevoerd door leden van stammen en bandieten, ”en niet door terroristen”. De Egyptische minster van Toerisme, Zoheir Garana, zei dat de daders 6 miljoen dollar losgeld hebben geëist. Gisteravond laat werd bekend dat de toeristen weer zijn vrijgelaten.