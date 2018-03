Een zachte stoel...

Het klinkt wat onsympathiek: conclusies trekken over iemands karakter door stiekem in boekenkasten of bureaulades te speuren. Maar schrijver en sociaal psycholoog Sam Gosling vindt het de normaalste zaak van de wereld. „Iedereen snuffelt weleens in andermans spullen, dat is onze natuur”, laat hij per telefoon weten vanuit zijn kantoor aan de universiteit van Texas. Sterker nog: Gosling beweert dat je iemand vaak beter leert kennen door zijn spullen te bestuderen dan door een gesprekje te voeren.

„Als je met iemand praat kun je weliswaar gericht naar zijn persoonlijke eigenschappen vragen, maar dan kom je vooral iets te weten over zijn zelfbeeld. En dat strookt lang niet altijd met de realiteit”, zegt Gosling. Zo zou Goslings collega erg chaotisch zijn, volgens eigen zeggen. Bij binnenkomst in haar huis bleek dat nogal overdreven: er lagen twee boeken op tafel en het tafelkleed lag iets scheef. Kortom, de standaarden van mensen verschillen.

Gosling heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het verband tussen spullen en karaktereigenschappen van mensen. De basis voor zijn vorige week verschenen boek De geheime taal van dingen ontstond toen hij in 1997 bij wijze van experiment enkele slaapkamers bestudeerde van studenten die hij nooit eerder had gezien. De bewoners hadden vooraf een uitgebreide persoonlijkheidstest gemaakt, waarbij hun karaktereigenschappen waren vastgesteld. Gosling was niet op de hoogte van de resultaten, maar na een half uurtje snuffelen tussen hun spullen was hij in staat om hun persoonlijkheid vrij nauwkeurig te beschrijven. Sommige karaktertrekjes kon hij zelfs beter inschatten dan bekenden van de kamerbewoners. Met zijn nieuwe boek wil Gosling zijn ‘onderzoeksmethode’ aan een groter publiek presenteren.

Zijn advies: bij het rondsnuffelen in iemands huis, of op een bureau moet je vooral niet te snel conclusies trekken. Als je bij iemand die je niet goed kent een ontzettende rommel aantreft, dan is het logisch om te denken dat diegene niet heel sociaal zal zijn. Toch is dat onzin. Uit Goslings onderzoek blijkt dat een rommelig huis alleen iets zegt over de karaktertrek consciëntieusheid, dus hoe zorgvuldig en geordend iemand is. Verder heeft het totaal geen invloed op andere eigenschappen. Als je wilt weten hoe sociaal iemand is, kun je veel beter kijken naar de opstelling van meubels, foto’s en de cd-collectie. „Je hebt ook altijd meer dan één aanwijzing nodig om een karaktereigenschap vast te stellen.”

Spullen liegen in elk geval nooit, zegt Gosling. Het is onmogelijk om je huis zo te manipuleren dat je karakter er niet meer uit af te leiden valt. „Je kunt rondslingerende spullen verstoppen, maar een geordend huis boots je niet zomaar na. Als je weet waar je op moet letten, is een huis een afspiegeling van zijn bewoner.”

De geheime taal van dingen, Hoe je spullen verraden wie je bent, Sam Gosling. 17,95 euro.