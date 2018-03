Eén spion maakt nog geen nationale ramp

Marokkanen in Nederland worden actief geronseld door de Marokkaanse geheime dienst. Dit meldde het Rotterdamse raadslid Fouad el Haji (PvdA) vorige week (zie kader).

De gevolgen zijn bekend: de volgende dag werden alle parlementariërs van Marokkaanse komaf als zwarte schapen voor de camera gesleept om een verklaring af te leggen. In de media en in de Tweede Kamer, met Wilders (PVV) voorop, wordt gesuggereerd dat Nederlanders van Marokkaanse afkomst potentiële handlangers zijn van de Marokkaanse geheime dienst. Het wachten is slechts op heropening van de discussie over dubbele nationaliteit.

In alle commotie worden feiten door elkaar geschud en naar willekeur opgelepeld. Waar gaat het nu om? Gaat het om pr-activiteiten van de Marokkaanse overheid of om het daadwerkelijk rekruteren van geheim agenten?

Ik denk het eerste. Elk land heeft het recht pr-activiteiten te organiseren en politieke invloed uit te oefenen, ook Marokko. Dat moet niet verward worden met activiteiten van geheime diensten.

Laat ik voorop stellen dat mijn kritische noten niet gebaseerd zijn op enige empathie met welke overheid dan ook en zeker niet met de Marokkaanse. Te meer omdat ik zelf een groot deel van mijn leven heb gewijd aan de strijd tegen het Marokkaanse regime en zijn geheime dienst en daaronder veel heb geleden. Gelukkig heeft de jonge generatie Marokkanen deze ervaringen al niet meer gekend.

De bemoeienis van de Marokkaanse overheid met de Marokkanen in Europa heeft een lange geschiedenis. Het hoogtepunt van deze bemoeienissen speelde zich af in de jaren 60 tot jaren 80. Het Marokkaans regime van Hassan II ging ver: politieke tegenstanders werden systematisch vervolgd, ontvoerd of vermoord. Het werkte daarbij samen met Europese regeringen en hun geheime diensten. Het bekendste slachtoffer van deze samenwerking is Ben Barka, de politieke leider in Marokko, de Arabische wereld en Afrika die in 1965 in het hartje van Parijs werd ontvoerd en later vermoord.

De Marokkaanse agenten konden zich in die tijd vrij bewegen door Europa en ook in Nederland. Zij konden mensen direct observeren en mogelijkheden verkennen voor ontvoeringen. Daar kan ik uit eigen ervaring over meepraten.

Er is veel strijd gevoerd tegen deze misstanden en met succes.

De tijden zijn veranderd, en er is – gelukkig – een nieuwe realiteit. Het is niet redelijk om Marokko af te schilderen als een halve dictatuur of politiestaat. En het doet geen recht aan de mensen die deze realiteit met hun zweet en bloed tot stand hebben gebracht.

Tot zover een kenschets van de verandering in Marokko, nu naar het Nederland van nu.

De Nederlanders van Marokkaans afkomst kampen in Nederland met andere problemen. Bepaalde politici en (bepaalde) media laten geen kans onbenut om deze problemen – sociaal-ecomische achterstand, jeugdcriminaliteit en marginalisering – uit te vergroten.

Voor grove discriminatie door Nederlanders is opvallend genoeg minder aandacht. Net zomin als voor de vele talenten in sport, politiek, kunst en cultuur die de Marokkaanse gemeenschap ook voortbrengt. Marokkaanse Nederlanders en hun problemen zijn verheven tot een lucratief electoraal thema waarop sommige politici en mediamakers rechten claimen.

De Nederlanders van Marokkaans afkomst verdienen beter, het zijn burgers zoals anderen. Hun loyaliteit is niet af te meten aan een overtreding of misdrijf van een agent. Sterker nog: er zijn waarschijnlijk tientallen Nederlanders van Marokkaanse afkomst die binnen de AIVD dienen. Deze worden ingezet om bij groeperingen en moskeeën te infiltreren. Ook worden ze ingezet in Marokko en andere Arabische en Europese landen om informatie in te winnen over het dreigend gevaar van terroristische aanslagen tegen Nederland.

En al is er bewijs dat informatie is doorgeven aan de Marokkaanse overheid, dan blijft de vraag of er niet selectief met deze zaak wordt omgegaan. Zou men op dezelfde wijze reageren als het ging om een Israëlische of Amerikaanse dader? Het antwoord is nee. Niet zo lang geleden is een grote spionagezaak aan het licht gekomen. De dader was een Amerikaan. De CIA-agent – die niet de Nederlandse nationaliteit bezat – werd teruggeroepen naar de VS. Er zijn nauwelijks krantenartikelen aan gewijd, geen Kamervragen over gesteld en er zijn geen verdachtmakingen naar Amerikanen in Nederland gemaakt.

Toch lijkt dit incident juist wel ordinair te worden opgepakt om (opnieuw) te twijfelen aan de loyaliteit van alle Nederlanders van Marokkaanse komaf .

Het is stuitend dat deze zaak wordt afgewenteld op een gemeenschap die al genoeg problemen heeft.

Daarbij doet het kronkelige verhaal van de heer El Haji me sterk denken aan het meesterlijke werk van Graham Green, Our man in Havana, over een geheim agent die uit persoonlijke motieven een wereld om zich heen verzint die door grote mogendheden serieus wordt genomen. Een beetje nuchterheid en redelijkheid is dus op zijn plaats.

Nordin Dahhan is kinderarts in het Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam.