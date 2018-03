Een missie die leidt tot de dood

Theater Voor wie de klok luidt door Theater EA, naar Ernest Hemingway. Gezien: 19/9 Compagnietheater, Amsterdam. Tournee t/m 25/10. Inl. www.theaterea.nl

Romans worden beroemd door films. De oorlogsroman For Whom the Bell Tolls van Ernest Hemingway werd in 1943 in één klap wereldberoemd door de de verfilming van Sam Wood, met Gary Cooper en Ingrid Bergman. De Spaanse Burgerloorlog, guerrilla, eer, liefde, antifascisme en een Amerikaanse idealist die een brug moet opblazen, vormen het fundament voor een indrukwekkende roman en film. Theatergroep EA uit Utrecht brengt nu een toneelvariant van Voor wie de klok luidt.

Acteur Stijn Westenend heeft wel iets van Gary Cooper: blond haar, lichte ogen, dezelfde wat afwachtende en daardoor onaantastbare wijze van optreden. Hij geeft zijn grote rol een fraaie, lichte draai mee. Hij laat mooi zien dat Robert Jordan een vreemdeling is onder de bergguerrillo’s. Met de groep, geleid door Pablo (Dimme Treurniet), komt het tot een conflict: Pablo eigent zich het gebied toe, en dus de brug. Het verweesde meisje Maria (Jorinde Kuiper) komt onder bekoring van de Amerikaan, en hij van haar. Naarmate het moment nadert de explosieven te bevestigen, nemen hartstocht en oorlogsspanning toe.

Visueel gebeurt er weinig, afgezien van de projectie op grote schermen van gestileerde bladeren en dorre grond. De uit Turkije afkomstige regisseur Tarkan Köroglu toonde zich in eerdere regies, zoals Cyrano met Porgy Franssen, ook een voorstander van zuiver teksttheater. Op een kale speelvloer met doorzichtige schotten vertellen de spelers het verhaal. Weinig heftigheid, geen overdadige vorm, geen hulp van techniek, nee, alleen de taal. Het lijkt of Köroglu met alle geweld elke verwijzing naar een spannend, filmisch verhaal heeft willen voorkomen. Hij heeft de romandialogen onveranderd overgenomen. Dat getuigt van eerbetoon aan Hemingways taal, maar heeft als bezwaar dat de woordenwisselingen langgerekt en uitvoerig zijn. Hij last ook nog vertragende elementen in. Telkens als het conflict daar is, neemt hij het weer weg. Hierdoor overheersen bespiegelingen het spel. Zo ontstaat een sobere, integere voorstelling die alle recht doet aan de roman, maar de eisen van theater nauwelijks laat wegen.

De bergbewoners voorzeggen Jordan de dood. En daarin schuilt de kern van dit verhaal: Jordan, Maria, Pablo en de anderen weten dat zij het vervullen van de missie met de dood moeten bekopen. En toch overheerst kameraadschap. Oprecht en overtuigend vertolkt Stijn Westenend het dilemma tussen overleven en eervol sterven.