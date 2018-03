Eén meneer is er speciaal helemaal voor uit Oostenrijk gekomen. Het is ook een bijzondere tocht: we gaan een zeppelin helemaal naar Hamburg vliegen, vanuit Rotterdam.

Het toestel is een paar weken in Nederland geweest en heeft rondvluchten gemaakt boven de Randstad. Straks gaat hij op de boot naar Amerika, om te worden voorgesteld aan een paar zakenmensen, die er ook sightseeings mee willen organiseren.

De Oostenrijkse meneer is een zeppelinfanaat, maar allen aan boord zijn minstens liefhebbers. De zeppelin heeft er velen.

Ach, die zeppelin! Een heerlijke vinding, maar echt lekker loopt het niet. Te traag is hij, en te log. En te vaak kan hij het luchtruim niet kiezen wegens een overmaat aan wind of hemelwater.

„Een vervoermiddel van A naar B zal het nooit worden”, zegt de Duitse piloot spijtig. Hij navigeert met de kaart op schoot over het eindeloze laagland. In het begin is er veel te herkennen, met de grote rivieren en het IJsselmeer in zicht. Utrecht, Amersfoort, Harderwijk. Maar achter Dedemsvaart wordt het land eenvormiger.

Velden en bossen, boerderijen en opvallend weinig tekenen van menselijk leven. Nog geen tachtig kilometer per uur vliegt het toestel. Af en toe wiegt het goedmoedig op de wind. „Je moet het spel van de turbulentie een beetje door krijgen”, zegt de piloot, terwijl hij welhaast liefdevol zijn joystick hanteert. „Je moet constant anticiperen en niet achter de feiten aanlopen. Anders gaat hij dansen op de luchtstromingen en ben je alleen maar aan het corrigeren. Het vliegen van een zeppelin vereist veel aandacht, maar het is ook heerlijk om te doen. Ik ben zelf ook een liefhebber, anders deed ik dit werk niet. Ik kan er maar geen genoeg van krijgen. Een mooier apparaat om de wereld van boven te bekijken bestaat er niet. Dat komt ook door onze grote ramen, die helemaal tot beneden doorlopen. Dat geeft een eenmalig uitzicht op wereld. Heb je al op het bankje bij het achterraam gezeten? Dat is helemaal geweldig. Het uitzicht daar verveelt nooit.”

Er zit al iemand op het bankje. Het is de Haagse ondernemer Erwin Krijger. Hij is in gepeins verzonken, maar schrikt op uit zijn gemijmer als ik naast hem ga zitten. „Kijk toch eens! Stel je voor dat we nu over Toscane zouden vliegen, of over Praag. Dat soort reizen wil ik gaan aanbieden. Vliegcruises, zeg maar, over de mooiste stukjes van Europa. Denk je eens in! Met deze snelheid laag over de Italiaanse meren. Dat moeten de mensen toch willen?”

Beneden zien we een man op een boerenerf, de hand boven de ogen. Drie kinderen komen uit de schuur gerend. Allen turen omhoog. Je kunt vanaf deze hoogte hun opwinding waarnemen. Een zeppelin! Een zeppelin! Ach, iedereen wil het zo graag. Dan moet het toch een keertje gaan lukken?