Doden bij schietpartij op school in Finland

Bij een schietpartij op een Finse hogeschool zijn vanochtend negen doden gevallen. Een tiental studenten raakte gewond. Dat heeft de burgemeester van de stad Kauhajoki, Antti Rantakokko, vanmiddag bekendgemaakt. De 20-jarige schutter heeft geprobeerd zelfmoord te plegen, maar is nog in leven. Het is de tweede schietpartij op een Finse school binnen het jaar.

De student drong vanochtend met een automatisch wapen in zijn tas binnen in zijn school in Kauhajoki, een stadje van 14.000 inwoners 300 kilometer ten noordwesten van de Finse hoofdstad Helsinki. Volgens een woordvoerder van de politie trok hij vervolgens schietend door de klassen. De tweehonderd studenten werden zo snel mogelijk geëvacueerd, terwijl een deel van de school in brand stond. Het duurde anderhalf uur voor de schietpartij ten einde was.

Een poging van de schutter vervolgens een eind aan zijn leven te maken, mislukte. Hij liep een zware hoofdwond op. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De schietpartij roept herinneringen op aan het incident van 7 november vorig jaar in Jokela, een stad in de buurt van Helsinki. Een 18-jarige student vermoordde daar zes medeleerlingen, een verpleegster en de directrice van de school alvorens zelfmoord te plegen. De student, Pekka-Eric Auvinen, had zijn daad via de website Youtube aangekondigd.

Ook vanochtend werden al snel na de eerste berichten over de schietpartij filmpjes gevonden op het internet die kunnen verwijzen naar de schietpartij. Op Youtube staan vier korte filmpjes van een gebruiker die zichzelf Mr. Saari noemt, in Kauhajoki leeft en schietoefeningen houdt. In zijn profiel op de populaire website zou hij een ‘oorlog’ hebben aangekondigd.

Na de schietpartij van vorig jaar ontstond in Finland een groot debat over privé wapenbezit. Van de 5,3 miljoen Finnen beschikt 2,4 miljoen over een wapen.

In 2006 werden er 138 Finnen vermoord. Dat is het hoogste aantal moorden per land in de Europese Unie, na de Baltische landen en Hongarije.

Schietpartijen op school komen vaker voor in de Verenigde Staten dan in Europa. In 2002 werd Duitsland opgeschrikt door twee schietpartijen op scholen. Daarbij vielen respectievelijk vier en achttien doden. (AFP, AP, Reuters)

Bekijk de Youtube-beelden op nrc.nl/buitenland