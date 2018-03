Dissident in Birma na 19 jaar vrij

Rangoon, 23 sept. De langst vastzittende politieke gevangene van Birma, journalist Win Tin, is vrijgekomen. Hij is een van 9.002 gevangenen die vandaag door de junta zijn vrijgelaten als teken van ”liefhebbende vriendelijkheid en goede wil”, zoals de staatskrant het verwoordt. Win Tin werd in 1989 gearresteerd en tot twintig jaar cel veroordeeld omdat hij kritische berichten over het regime zou hebben verspreid en een meisje onderdak had verleend na een illegale abortus. Mensenrechtenorganisaties schatten het aantal politieke gevangenen in Birma op ruim 2.000.