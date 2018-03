AMSTERDAM. Ajacied Oleguer heeft zondag aan de klassieker tegen Feyenoord (2-2) een dijbeenblessure overgehouden. De Spaanse verdediger ondergaat vandaag een MRI-scan. Ploeggenoot Miralem Sulejmani ondergaat vandaag ook een MRI-scan. De Servische aanvaller viel in De Kuip in de beginfase uit, ook met een dijbeenblessure. De medische staf houdt rekening met een scheurtje in de rechter hamstring