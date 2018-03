'Digitale uitsmijter? tegen wangedrag op internet'

Een ‘digitale uitsmijter’ van de website GeenCommentaar.nl moet andere sites helpen om bezoekers te weren die zich misdragen. Het blog verzamelde tweeduizend adressen van mensen die reageerden op een speciaal voor dat doel gebouwde website. Vervolgens bood GeenCommentaar die zogenoemde Internet Protocol adressen aan op internet in de vorm van een filter om bezoekers van sites te weren die zich misdragen. Dat laatste is vermoedelijk illegaal. Een IP-adres wordt beschouwd als een persoonsgegeven en het verzamelen en bewerken daarvan zonder mensen van te voren in te lichten is tegen de wet.

GeenCommentaar en andere blogs willen met deze actie aandacht vragen voor het verstoren van het debat op internet. Het populaire weblog GeenStijl roept zijn bezoekers met enige regelmaat op om massaal te reageren op online-oproepen en petities. Met korte, uitgesproken reacties verstikken zij het debat.

GeenCommentaar bouwde een speciale website met een adhesiebetuiging aan het actieblad Bluf! dat in 1985 documenten publiceerde die waren gestolen uit het ministerie van Economische Zaken. Kamerlid Wijnand Duyvendak (GroenLinks) trad deze zomer af vanwege deze inbraak. De adhesiebetuiging was koren op de molen voor GeenStijl. Het blog riep bezoekers op hun (ongezouten) mening te geven over dit ‘linkse tuig’. Wat deze zogenoemde reaguurders niet wisten was dat hun IP-adressen werden bewaard. De makers van GeenCommentaar bieden nu een programmaatje, een ‘digitale uitsmijter’, aan op hun site waarmee webmasters vermoedelijke GeenStijl-bezoekers van hun webpagina’s kunnen weren.

GeenStijl reageerde in stijl. Het blog riep bezoekers op om GeenCommentaar.nl plat te leggen door massaal het blog te bezoeken. Zo’n distributed denial of service-aanval is ook strafbaar.

Hoogleraar mediarecht Egbert Dommering (Universiteit van Amsterdam) bevestigt dat zowel de actie van GeenCommentaar als de reactie van GeenStijl waarschijnlijk strafbaar is. „Het was misschien effectiever geweest als GeenCommentaar alleen had laten zien hoe de oproep voor Bluf! was verstoord.” Daarvan kan volgens hem al worden gezegd dat die was bedoeld om de site onbereikbaar te maken. „Los van de juridische aspecten vind ik de oproepen om het debat op internet te verstoren het meest kwalijke aan dit relletje. Dat is maatschappelijk verwerpelijk.” Het is nog onbekend of de rel een juridisch vervolg krijgt.

