Dertig doden bij gevechten Somalië

Mogadishu, 23 sept. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn gisteren zeker dertig doden gevallen bij gevechten tussen regeringstroepen en moslimextremisten. De strijd zou zijn begonnen toen opstandelingen het belangrijkste vliegveld en het presidentiële paleis onder vuur namen, waarna het regeringsleger en Ethiopische troepen mortieren afschoten op de Bakara-markt, die gelegen is in een wijk waar veel opstandelingen wonen. De regering verdenkt hen ervan de markt als basis te gebruiken