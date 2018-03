Dertien baby`s in 24 uur dood in Turkije

Izmir.In een overheidsziekenhuis in de Turkse stad Izmir zijn binnen 24 uur dertien pasgeboren baby`s overleden, waarschijnlijk als gevolg van een ziekenhuisinfectie. Dat maakte een woordvoerder van de plaatselijke gezondheidsdienst gisteren bekend. Alle baby`s waren prematuur. In juli stierven in tweeweken 27 zuigelingen prematuur in een ziekenhuis in de hoofdstad Ankara. Door de regering benoemde medische onderzoekers gaven een personeelstekort als oorzaak op.