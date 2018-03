Democratisering grondstoffen

Individuele beleggers – groot en klein – stopten het afgelopen jaar en masse hun geld in olie, edelmetalen en agrarische producten om de aderlating in hun aandelenportefeuille te compenseren en de risico’s beter te spreiden. Experts spreken van een ‘democratisering’ van de grondstoffenmarkt.

Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar was er een instroom van 30 tot 40 miljard dollar (20 tot 27 miljard euro). Het totale volume dat het afgelopen half jaar in grondstoffen werd belegd bedroeg volgens analisten van Citigroup ruim 225 miljard dollar.

Deze beleggers profiteerden van een spectaculaire hausse in de waarde van grondstoffen. Maar zij deelden ook in de klappen. Deze zomer was er een ingrijpende correctie. De grondstoffenindex van Standard & Poor’s ging begin deze maand tot 30 procent onder zijn recordpeil van begin juli. De index herstelde de afgelopen dagen enigszins, maar de markt blijft volgens analisten „erg risicovol en wispelturig”.

Twee financiële instrumenten gaven de doorslag bij die zogeheten democratisering. In 2003 kwam het eerste exchange traded fund (ETF) voor goud op de markt, een beursgenoteerd effect dat de eenvoud van een aandeel combineert met het gespreide risico van een beleggingsfonds. Twee jaar later volgde de exchange traded commodity (ETC), een beleggingsproduct dat de waarde van één enkele grondstof of index weerspiegelt.

Die innovatieve financiële instrumenten braken de markt voor commodities – jarenlang een onderonsje van professionele handelaren – definitief open voor financiële beleggers en bancaire klanten. De voordelen van ETF’s en ETC’s? Net als aandelen zijn ze in real time en relatief eenvoudig verhandelbaar, met lage kost en meestal zonder kredietrisico. Een ETC in goud bijvoorbeeld wordt gedekt door een voorraad goudstaven, ergens opgeslagen in de kluizen van een bank.

In de eerste helft van dit jaar verdubbelde het volume dat in Europese ETC’s werd belegd tot ruim 6 miljard euro. Experts schatten dat het product tegen eind dit jaar goed zal zijn voor een mondiaal belegd vermogen van 30 miljard. Zij wijzen erop dat ETC’s nog jong zijn en verwachten dat ze, ondanks de correctie in de grondstoffenmarkt, zullen blijven groeien.

Het vermogen dat wereldwijd in ETF’s wordt belegd, is vele malen groter: ruim 780 miljard euro. Dit bedrag zou tegen 2011 verdubbelen. Maar met ETF’s wordt niet alleen in grondstoffen belegd: zij dienen ook om te investeren in munten, obligaties of specifieke bedrijfssegmenten.

Naar schatting 20 procent van alle beleggingen in grondstoffen gebeurt vandaag al via beide producten. En dit in nauwelijks vijf jaar tijd. Voor de markt van commodities – één van de oudste ter wereld – is dat een omwenteling.

Kleine partijen die zich hebben gespecialiseerd in dergelijke producten, zoals het Londense beurshuis ETF Securities, spinnen daar garen bij. In één jaar zag ETF Securities de totale waarde van zijn portefeuille verdrievoudigen tot ruim 7 miljard euro. Het heeft nu al meer dan 130 ETC’s op vijf beurzen in Europa genoteerd staan.

En beleggers blijven overspoeld worden met nieuwe varianten. ETF Securities biedt onder meer ETC’s aan die het mogelijk maken te speculeren op de prijsdaling van een grondstof of te beleggen in een grondstof die op termijn wordt aangekocht. Net als zijn Amerikaanse concurrent Invesco Powershares wil het nu ook ETF’s introduceren in segmenten die moeilijk toegankelijk zijn voor ETC’s – zoals water, steenkool, scheepvaart en alternatieve energie.

Sceptici waarschuwen voor een al te blind geloof in grondstoffen als een ‘veilige haven’. Uit academisch onderzoek blijkt wel dat grondstoffen een volwaardig alternatief zijn voor aandelen, obligaties en cash. Maar te veel beleggers parkeerden de afgelopen maanden geld in de markt: niet zozeer omdat zij rotsvast geloven in een verdere grondstoffenhausse, wel omdat ze de aandelenbeurzen met al hun fluctuaties niet meer vertrouwen.

Dit dreigt de markt voor grondstoffen nog wispelturiger te maken dan ze al is. Bij de minste dip trekken die beleggers hun geld halsoverkop terug. Correcties van 20 tot 40 procent – zoals recentelijk bij de grondstoffenindex van Standard & Poor’s – zijn geen uitzondering meer.

Ook het Londense ETF Securities zag de afgelopen vier weken zijn portefeuille met 20 procent in waarde krimpen. Onlangs werd bekend dat het beurshuis ETC’s aanbiedt die gebaseerd zijn op indexen van AIG, de Amerikaanse verzekeraar die afgelopen week door de Amerikaanse overheid moest worden gered. De opbrengst op deze ETC’s wordt dus gedekt door een kredietcontract van AIG. In een verklaring benadrukte het Londense beurshuis dat verliezen op deze ETC’s onwaarschijnlijk zijn.

Maar dit was niet voldoende om de onrust in de markt te temperen. De notering van een aantal producten van ETF Securities werd op de Londense beurs geschorst. Beleggers vreesden dat het kredietrisico ook andere ETC’s of ETF’s zou besmetten – ook al ontkennen specialisten dat dit het geval is. De democratisering van de markt lijkt haar tol te eisen.