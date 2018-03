Dekker vindt moeilijk een nieuwe ploeg

Wielrenner Thomas Dekker rijdt volgend seizoen niet voor CSC. Volgens manager Bjarne Riis past hij niet in de toekomstplannen van de Deense ploeg, aldus Dekker gisteren in het tv-programma Holland Sport.

Dekker (24) gold vanaf 2002 als het grootste talent van het Rabobank Wielerplan. Na een sterk voorseizoen ontstond in mei dit jaar een conflict met de vernieuwde ploegleiding onder leiding van directeur Harold Knebel. Dekker mocht niet mee naar de Tour de France, waarin hij vorig jaar nog uitblonk. In augustus werd zijn tot en met 2009 lopende contract ‘met wederzijds goedvinden’ ontbonden. Sindsdien is de winnaar van Tirreno-Adriatico (2006) en de Ronde van Romandië (2007) op zoek naar een nieuwe werkgever.

CSC en het Amerikaanse Garmin leken de meest serieuze opties. Ook het Nederlandse Skil-Shimano wordt genoemd. Dekker vertelde gisteravond dat hij niet wanhoopt na het afhaken van CSC, waarvoor ook zijn leeftijdgenoot Andy Schleck uitkomt. „Ik ben nog steeds met ploegen in onderhandeling. Ik zoek een ploeg die alle grote wedstrijden rijdt, ik wil volgend jaar sowieso een grote ronde rijden.”

Dekker heeft een probleem bij het vinden van een nieuwe ploeg sinds direct na de Tour in de Volkskrant een verhaal verscheen over zijn bloedwaarden, die schommelingen zouden vertonen. Nergens werd beweerd dat er sprake was van verboden middelen. Dekker – nooit eerder betrapt op doping – counterde een dag later met een brief van de internationale wielerunie UCI, waaruit bleek dat hij geen enkele regel had overtreden en dat hij gewoon overal mocht starten. Alleen bij zijn voormalige werkgever Rabobank werd daarna off the record nog gelekt dat er meer aan de hand zou zijn.

„Het verhaal [in de Volkskrant] was een schok om te lezen”, vertelde Dekker in Holland Sport. „Als je in de wielerwereld van 2008 de schijn tegen hebt, is het moeilijk om eruit te komen. Als er echt een probleem was, had Rabo mij niet opgesteld [tijdens de Tour de France reed Dekker de Sachsen Tour, red.] maar zouden ze me direct hebben ontslagen. Intussen is mijn naam beschadigd, ik heb er last van. De wielerwereld is een kleine wereld. Als een van de betere renners niet naar de Tour gaat, ontstaan er vraagtekens. Als een renner na zeven jaar in augustus ineens zijn contract ontbindt, ontstaan er nog meer vraagtekens.”

Zijn doel voor de toekomst? „Ik wil weer de wielrenner worden die ik zes maanden geleden was. Zo erg is het allemaal niet. Een verloren seizoen is nog geen verloren carrière.”