De twee gezichten van Gerrit Kouwenaar

Gerrit Kouwenaars Vallende stilte (Querido, € 19,95) is een fraaie en overtuigende bloemlezing, aldus Gaston Franssen. ‘Ter gelegenheid van zijn vijfentachtigste verjaardag werd Kouwenaar in de gelegenheid gesteld een bloemlezing samen te stellen uit zijn werk. Het resultaat is een kloeke bundel, met als titel Vallende stilte. Het zal geen gemakkelijke klus zijn geweest. Kouwenaars oeuvre omvat een kleine duizend pagina’s poëzie, opgedeeld in hecht gecomponeerde reeksen en afdelingen. Hoe maak je daar een verantwoorde selectie uit? Breng je de taalgerichte kant van Kouwenaar in kaart of laat je zien hoe het leven van deze dichter in zijn gedichten steeds duidelijker zijn neerslag vond?

Wat Vallende stilte zo bijzonder maakt, is dat de bloemlezing beide gezichten van Kouwenaars dichterschap toont – en laat zien dat deze altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn geweest. De bundel laat zich lezen als een biografie, maar is evengoed een verslag van een poëticaal rijpingsproces. Vallende stilte is een fraaie en overtuigende bloemlezing. De twee gezichten van het schrijverschap worden hier afgewisseld en tegen elkaar uitgespeeld, waardoor Vallende stilte eindelijk recht doet aan een rijk, consistent en indrukwekkend oeuvre.’