De PvdA is vooral ?tegen?

„De verkoop van vissenkommen moet binnen een half jaar worden verboden.” Dat is een van de stellingen van de website StemmenTracker 2008, die vanochtend is gelanceerd.

De StemmenTracker bevat 26 stellingen over onderwerpen waarover de Tweede Kamer het afgelopen jaar een besluit nam. Op de website kan de burger een eigen oordeel vellen en zien wat de partijen hebben gestemd. Aan het einde van de rit berekent de computer welke partij het best past bij de bezoeker. Wie overal ‘tegen’ invult, komt uit bij de PvdA; 26 keer ‘voor’ levert PVV op.

De website is een initiatief van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) om meer mensen bij de politiek te betrekken. In de jaren negentig kwam het instituut met de Stemwijzer, die de burger op soortgelijke wijze online stemadvies geeft. Wat is het verschil tussen de ‘tracker’ en de ‘wijzer’? Volgens het IPP wordt met de StemmenTracker niet gekeken naar beloftes, maar naar wat Tweede Kamerleden daadwerkelijk hebben gestemd.

Onder het toeziend oog van 150 scholieren van ROC Aventis uit Apeldoorn namen Kamerleden Samira Bouchibti (PvdA) en Sander de Rouwe (CDA) vervolgens de proef op de som in perscentrum Nieuwspoort. Zij deden niet de hele stemtest.

Rita Verdonk liet vanwege „actuele politieke ontwikkelingen” op het laatste moment verstek gaan. Verdonk komt wel in de StemmenTracker voor. Maar bij vijf van de 26 stellingen is onbekend wat ze er van vindt, omdat zij het afgelopen jaar niet altijd bij stemmingen in de Tweede Kamer aanwezig was.