De krant is net een vliegmaatschappij

Iedereen heeft zijn eigen associaties. Mede daarom wordt dit stukje anders dan anders. Zo moest ik afgelopen zaterdag bij het lezen van een artikel ‘Gedoe rond een overbodig embargo’ van de ombudsman van de Volkskrant plotseling denken aan de rekenkundige kunstjes die wij, KLM-personeel, ooit toepasten bij het werven van reizigers. Mijn associatie tussen het recente debat over het embargo op de begrotingsstukken en die rekenkunstjes werd erdoor bepaald dat in beide gevallen gewiekst gebruik werd gemaakt van een service die daarvoor eigenlijk niet was bedoeld. Dat zal ik hieronder toelichten.

Maar eerst twee kanttekeningen. Ten eerste ben ik blij dat ik nooit een redactionele ombudsman heb hoeven zijn. Diens werk lijkt me ondoenlijk. Zo’n functionaris moet in terugblik altijd maar weer kiezen tussen het gelijk van de klagende lezer – wat veelal leidt tot ergernis of woede van zijn collega-redacteuren – en het gelijk van zijn redactie, wat tot ergernis of woede van lezers kan leiden. Ergo: hij zal bijna steeds proberen uit te komen tussen die posities, per geval of per saldo.

Tweede kanttekening: een krant als deze, die vier dagen van tevoren weigert het embargo op de begrotingsstukken te tekenen (of die stukken aan te nemen) en een dag later dankzij ‘eigen nieuwsgaring’ het begrotingsnieuws toch uitvoerig weet te brengen, mag zich gelukwensen. Maar het kan ook geen kwaad te bedenken dat die nieuwsgaring terug te voeren zal zijn op schending van de vertrouwensplicht van een of meer van de omstreeks 250 (!) Kamerleden, bewindslieden en ambtenaren die de stukken lang voor Prinsjesdag in hun bezit hebben. Zonder zo’n vertrouwensbreuk had die nieuwsgaring vast niet zo goed kunnen functioneren.

De beloofde toelichting dan. Lang geleden, voor ik in de journalistiek begon, heb ik een paar jaar voor de KLM gewerkt in West-Duitsland. In de vroege jaren zestig toen de Nederlandse maatschappij haar naoorlogse geflatteerd sterke positie in het land van het opkomende Wirschaftswunder, met dagelijkse lijndiensten op alle grote vliegvelden in de Bondsrepubliek, gaandeweg zag verzwakken. Dat was in zoverre ‘normaal’ dat de Duitse Lufthansa langzamerhand een overheersende plaats op haar lucratieve thuismarkt heroverde. Zodat de Nederlandse concurrent zijn vluchten op veel Duitse steden moest beëindigen en zijn vestigingen daar moest sluiten. En dat betekende dat de KLM in de jacht op passagiers naar verre bestemmingen nóg moeizamer moest opboksen tegen concurrenten die niet via Schiphol maar rechtstreeks uit Duitsland naar zo’n verre bestemming vlogen. Zoals de Lufthansa en VS-maatschappijen bijvoorbeeld. Dus: reizen zonder overstappen over de winstgevende Atlantische lijnen naar New York, Boston, Montreal , San Francisco, Chicago, Mexico.

Nu bestond er onder de grote luchtvaartmaatschappijen een afspraak die hun onderlinge concurrentie en de erkenning van elkaars tickets mogelijk moest maken. Bijvoorbeeld dat er tussen Frankfurt en San Francisco één tarief was maar dat maatschappijen die daar via hun eigen route heen vlogen (via Brussel, Parijs, Kopenhagen, Madrid of Amsterdam) een aantal extra vliegmijlen mochten gebruiken om daar te komen.

En wat deed de KLM in Duitsland als het ook maar enigszins mogelijk was? Het bood passagiers naar de westkust van Amerika binnen deze extra mileage een multistopoverplan aan in de VS, waardoor die passagiers tussen New York en de Amerikaanse westkust desgewenst een reeks tussenstops konden maken. Een zakenreis naar San Francisco à 650 dollar werd zo, zonder meerkosten, een vliegvakantie kriskras door de VS. Van het ticket incasseerde de KLM graag circa 400 dollar voor de vlucht naar New York. Amerikaanse concurrenten mochten dan, tot hun woede, in eigen land met elkaar dan slechts 250 dollar verdelen voor de korte trajecten van de passagier op de weg naar zijn eindbestemming.

Nog mooier werd het aanbod aan de reiziger naar Mexico. Voor hem werd bijvoorbeeld het Midden-Amerikaanse stadje Tegucigalpa als (fictief) reisdoel gekozen, waarvan het vliegveld maar enkele keren per week werd aangevlogen en dat daarom een zeer hoge mileage had bij een maar heel weinig hogere prijs dan Mexico. De passagier kon dan zowel binnen de VS als binnen Midden-Amerika zo’n stopoverplan krijgen. Met de servicegedachte achter de extra mileages deed de KLM zo haar voordeel. Een krant of een tv-zender kan zoiets doen met de servicegedachte die achter een begrotingsembargo ligt. En zeker wanneer zo’n embargo liefst vier dagen bindend moet zijn voor alle deelnemers die tekenen. Afschaffen maar, zulke embargo’s.

