De explosie sloeg een krater van 60 meter

Bezoekers die per auto naar het Marriott-hotel in Islamabad kwamen, werden altijd grondig gecontroleerd op explosieven. De kofferbak en motorkap moesten open, en met een metaaldetector werd de onderkant van de auto geïnspecteerd. Die maatregelen zijn ook gebruikelijk bij het luxe Serena-hotel, regeringsgebouwen en ambassades.

Uit de aanslag van zaterdag blijkt dat die veiligheidsmaatregelen ontoereikend zijn. Op camerabeelden is te zien hoe de dader probeerde met zijn vrachtwagen de veiligheidsbarrière voor het Marriott te rammen. Toen dat mislukte, vond er een kleine explosie in de cabine plaats, vermoedelijk een zelfmoordaanslag. Nadat een veiligheidsmedewerker tevergeefs had geprobeerd het vuur te blussen, ontplofte de lading. Er zijn 53 doden en ruim 260 gewonden.

De explosie vond buiten het hek plaats, op tientallen meters van het gebouw, maar was zo krachtig dat gevreesd wordt voor de instorting van het hotel. Hij liet een krater van ruim zeven meter diep en bijna zestig meter doorsnede achter. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Rehman Malik hebben de daders 600 kilo van de krachtige explosieven RDX en TNT gebruikt. En anders dan bij voorgaande aanslagen, aldus Malik, is aluminiumpoeder toegevoegd om het vuur te verhevigen.

Wegens het professionele karakter van de aanslag ging de verdenking direct uit naar Al-Qaeda. Veiligheidsexperts menen echter dat zij tegenwoordig evengoed het werk kan zijn van de Pakistaanse Talibaan. Een voormalig veiligheidshoofd voor de tribale grensgebieden, Mahmood Shah, zei gisteren tegen persbureau AP dat de Pakistaanse Talibaan waarschijnlijk van Al-Qaeda hebben geleerd hoe zij aanslagen van deze omvang moeten voorbereiden. „Al-Qaeda zorgt voor het geld, de motivatie, instructies en allerlei andere soorten leiding en gebruiken de Talibaan als kanonnenvoer”, aldus Shah.

De Pakistaanse Talibaan hebben betrokkenheid ontkend. Feit is dat de aan hen toegeschreven aanslagen steeds groter en wreder worden. Vorige maand bliezen twee extremisten zichzelf op bij de uitgang van een wapenfabriek, waardoor 67 werknemers werden gedood. De Talibaan, onder leiding van Baitullah Mehsud, hebben aangekondigd hun aanslagen op te voeren toen de regering deze zomer de vredesbesprekingen opschortte en militaire offensieven in de stammenregio’s Khyber en Bajaur begon.

Pakistaanse media riepen de regering van Zardari op om een coherent beleid te ontwikkelen ter bestrijding van het terrorisme. Dagblad Dawn wees op een „zorgwekkend gebrek” aan „zichtbare leiding”. Zardari is gisteren naar de Algemene Vergadering van de VN in New York vertrokken en zal daar de Amerikaanse president Bush ontmoeten.

Beelden van de aanslag zijn te zien op nrc.nl/buitenland