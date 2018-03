Dagbladen in grensgebied maken samen krant

Vanmorgen viel-ie op de deurmat. De eerste en voorlopige enige Nederlands-Duitse krant, gemaakt door journalisten van de Twentsche Courant Tubantia, Westfälische Nachrichten en Grafschafter Nachrichten. „Een bewaarnummer voor verzamelaars van curiosa”, staat in het voorwoord. De speciale uitgave, getiteld Buren, is verspreid onder de ruim 400.000 abonnees van de drie dagbladen.

De krant is uitgebracht ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de oudste Euregio, een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse grensgemeenten in Twente, Achterhoek, Münsterland en Grafschaft Bentheim.

Bij het samenstellen van de speciale uitgave zijn de journalisten op zoek gegaan naar de overeenkomsten tussen Duitsers en Nederlanders. En dat heeft verrassende dingen opgeleverd, vindt Jan Haverkate, een van de journalisten die aan de krant heeft gewerkt.

Want hoeveel gemengde huwelijken tussen Nederlanders en Duitser zijn er in de Euregio? 1600 paren per jaar. Hoeveel Duitse studenten trekken voor studie naar Enschede? 3000 per jaar.

Hoeveel Nederlanders wonen er over de grens in de Euregio? 30.000 Nederlanders aan Duitse zijde, en 40.000 Duitsers wonen aan Nederlandse kant.

Hoeveel Nederlanders vertrekken er vanaf het vliegveld in Münster? 160.000 per jaar.

Dat zijn behoorlijke aantallen, constateert Haverkate. „We hebben het niet wetenschappelijk onderzocht, maar ik stel vast dat de integratie, sinds de grenzen open zijn, zich onopgemerkt steeds sneller voltrekt. En dat proces gaat door. Het zal niet ophouden.”

Neem de gemengde huwelijken. Ze zijn illustratief voor dat „geleidelijke” proces. In de krant komt een Nederlandse aan het woord die in de jaren vijftig met een Duitser is getrouwd. Haar vader wilde aanvankelijk haar paspoort innemen – later verzoende hij zich alsnog met de relatie, vertelt Martin Borck, journalist bij Westfälische Nachrichten.

De culturele verschillen tussen de jongeren vlakken steeds verder af, meent Haverkate: „Kende de populaire discotheek Zak in Uelsen, net over de Noord-Twentse grens, een paar jaar geleden nog Nederlandse avonden – want waar de Duitsers op gang moesten komen, zat bij de Nederlanders de stemming er meteen in – tegenwoordig feesten jongeren samen.”

Duitsers volgen ook volop onderwijs in Nederland, aldus Haverkate. „Als je in Ahaus woont, dan is studeren aan de Saxion Hogeschool of de Universiteit Twente een serieuze optie. Ze spreken Nederlands. In het Duitse grensgebied is Nederlands een keuzevak op school.”

Borck: „De grenzen zijn open, de Europese gedachte sluipt er langzamerhand in. De invoering van de euro heeft daaraan ook bijgedragen. Je kunt in beide landen met dezelfde munt betalen. Je hoeft geen half uur meer te wachten bij de grenspost. De Tweede Wereldoorlog die lang het beeld heeft bepaald, is nu 63 jaar geleden. De oorlog is niet vergeten, maar wel op de achtergrond geraakt.”

De „Burenkrant” is voor de Nederlandse abonnees in het Nederlands, voor de Duitse in het Duits gedrukt. De journalisten hebben elkaars artikelen vertaald. Haverkate heeft het als „grappig” ervaren om zijn eigen tekst, een column, in het Duits terug te lezen. „Het is dezelfde tekst en toch anders.” Voor Haverkate was het „een geslaagd experiment”. Met zeventien redactionele pagina’s en vijftien advertentiepagina’s is er „geen daverende winst” behaald, maar is wel aangetoond dat je met het „journalistieke apparaat” van een krant ook andere journalistiek onafhankelijke producten kunt maken.