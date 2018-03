CO2 heeft geen effect op allergieën

Dagelijks worden we bang gemaakt voor de gevolgen van de klimaatverandering, maar wat in deze krant van 19 september dien aangaande stond onder de kop `Nederland krijgt vaker en heviger jeuk`, gaat wel erg ver. Het klimaat verandert, al is de gemiddelde temperatuur wereldwijd niet gestegen de laatste tien jaar, terwijl de stijging van het CO2-gehalte onverminderd doorgaat. Er lijkt dus geen causaal verband te zijn tussen de stijging van hetCO2-gehalte en de gemiddelde temperatuur. We moeten dus ophouden dat voortdurend te suggereren. Als het hier iets warmer wordt, even warm als bijvoorbeeld in Frankrijk of in het zuiden van Duitsland, dan gaan er meer mensen dood tijdens hittegolven. Maar dan mogen we niet tegenwerpen dat er dan in de winter minder mensen doodgaan, want je moet dit zien als `aparte effecten`. Kennelijk verandert het klimaat in de visie van redacteur Arjen Schreuder door toedoen van de mens, die de schuld draagt voor de ongunstige effecten, maar de gunstige effecten mogen hem niet als verdienste worden aangerekend.