CDA-Kamerlid Van de Camp wordt lijsttrekker Europese Verkiezingen

Het CDA-Tweede Kamerlid Wim van de Camp is voorgedragen als lijsttrekker voor zijn partij bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van volgend jaar juni. De 55-jarige Van de Camp is 22 jaar lid van de Kamer en daarmee de in dienstjaren op één na oudste parlementariër.

In de Kamer heeft hij zich vooral beziggehouden met justitiezaken. Het tot stand brengen van een gemeenschappelijk asielbeleid beschouwt hij de komende tijd als één van de hoofdtaken voor Europa. Dat hij is aangezocht bewijst volgens hem dat het CDA „serieus werk wil maken van het participatiebeleid voor ouderen”, schertste hij. Vijf jaar geleden hoonde het CDA de PvdA weg die met de toen 58-jarige Max van den Berg als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen kwam aanzetten, „Een grijs gedraaide plaat”, zei premier Balkenende. Het CDA ging zelf de verkiezingen in met de toen 30-jarige Camiel Eurlings.

Van de Camp zei gisteren zich sterk te zullen maken voor het afschaffen van Straatsburg als vergaderplaats van het Europees Parlement dat volgens hem altijd in Brussel bijeen hoort te komen. De „flauwekul” van het maandelijks verhuizen „kan niet meer”, aldus Van de Camp.

De lijsttrekker van de VVD wordt 13 oktober bekend gemaakt. Leden kunnen kiezen tussen Kamerlid Hans van Baalen en Europarlementariër Toine Manders. Bij de PvdA wordt half december duidelijk wie de lijsttrekker is. Kandidaten zijn vooralsnog oud-Kamerlid Kris Douma, voormalig campagneleider Jacques Monasch en europarlementariër Thijs Berman. De Europarlementariërs van GroenLinks, Kathalijne Buitenweg en Joost Lagendijk, hebben laten weten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. De Amsterdamse fractievoorzitter Judith Sargentini is kandidaat voor het aanvoerderschap. Gegadigden voor het lijsttrekkerschap van D66 kunnen zich tot donderdag melden. Sophie in ‘t Veld, de huidige Europarlementariër, heeft al laten weten graag door te willen gaan. Trots op Nederland van Rita Verdonk doet niet mee. De PVV van Geert Wilders is bezig kandidaten te werven.

