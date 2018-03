CDA heropent discussie over Naardermeer

Er moet alsnog een onderzoek komen naar de aanleg van een tunnel langs het Naardermeer die een verbinding vormt tussen de rijkswegen A6 en A9. Dat vindt de CDA-fractie in de Tweede Kamer.

Het vorige kabinet besloot anderhalf jaar geleden, vlak voor de verkiezingen, af te zien van aanleg van een tunnel, vanwege de verwachte aantasting van natuur en landschap, en het grote maatschappelijke verzet.

Het huidige kabinet nam dat besluit over, en sprak een voorkeur uit voor het aanpassen (verbreden en verdiept aanleggen) van bestaande snelwegen. De uitwerking van deze zogenoemde stroomlijnvariant gaat wellicht langer duren, omdat de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) vorige week heeft geoordeeld dat bij het onderzoek naar de milieueffecten ten onrechte geen rekening is gehouden met de invoering van de kilometerheffing, vanaf 2012. „Als uit berekeningen zou blijken dat door de kilometerprijs de files afnemen, kan dat betekenen dat je misschien helemaal niet hoeft te bouwen”, zegt voorzitter Niek Ketting van de Commissie voor de MER.

De plannen zijn bedoeld om de doorstroming van verkeer tussen Schiphol en Almere te bevorderen. Minister Eurlings (Verkeer, CDA) „bestudeert” op dit moment het advies van de commissie voor de MER. Zijn partijgenoot, het Kamerlid Koopmans wil dat de minister de mogelijke vertraging gebruikt om óók de aanleg van een tunnel langs het Naardermeer te bestuderen. Te meer, aldus Koopmans, omdat vorige maand een nieuw plan daartoe is opgesteld door een bouwcombinatie dat volgens hem natuur en milieu spaart. Met de keuze voor een tunnel hoeven de bestaande snelwegen niet op de schop, aldus Koopmans, en wordt de verkeerscapaciteit groter. Overigens is de vertraging als gevolg van het advies van de Commissie voor de MER beperkt. „Dat duurt hooguit een maand of twee”, zegt voorzitter Ketting.

Vereniging Natuurmonumenten, eigenaar en beheerder van het Naardermeer, heeft zich eerder fel verzet tegen een tunnel en wijst ook nu het plan voor een tunnel af. „Het kabinet heeft eerder besloten om van de tunnel af te zien. Het kabinet moet nu gewoon doorpakken”, aldus een woordvoerder.