`Cafeetjes landelijk tegen rookverbod`

Tilburg, 23 sept. Het Tilburgse comité van uitbaters van kleine kroegen die tegen het rookverbod in de horeca zijn, is uitgegroeid tot een landelijk actiefront. Een woordvoerder van het Horeca Actiecomité Buigen of Barsten liet gisteren weten dat zich inmiddels duizend ondernemers uit het hele land hebben aangemeld. Op een actiebijeenkomst komende week in Tilburg worden honderden boze caféhouders en afgevaardigden verwacht. Een verbond van ongeveer 25 Tilburgse kroegeigenaren besloot begin september zich niet meer te houden aan het rookverbod.