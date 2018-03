Het is een van mijn lievelingskleuren en een van mijn lievelingsgroentes. Maar dat betekent niet dat ik al alles over aubergine wist. Dat de aubergineplant oorspronkelijk uit India komt bijvoorbeeld, was een verrassing. Ik had er eerder een, laten we zeggen mediterrane associatie mee. Volgens The Oxford Companion to Food is de Indiase naam voor aubergine ‘brinjal’. En brinjal, zo heet weer de kleur verf die op mijn keukenmuur zit. Toch altijd leuk om iets nieuws te leren.

Ook lees ik in het Companion dat de ‘solanum melongena’ botanisch gezien een vrucht is, en geen groente. En dat er heel wat diversiteit in de familie zit. Dat had ik zelf al ondervonden in Thailand, waar je piepkleine, knalgroene aubergines in de curry tegenkomt. Je zou ze zo voor doperwten kunnen houden. Tot je ze proeft. Ze hebben het bitter dat typerend is voor alle aubergines, maar dan supergeconcentreerd.

Dat de Amerikanen de aubergine eggplant noemen (en de Australiërs eggfruit, en de West-Afrikanen garden egg) komt omdat er ook ovale familieleden bestaan, waarvan sommige zo wit als een kippenei. Ze werden aan het begin van de zestiende eeuw door Portugese en Spaanse zeevaarders meegenomen naar de Nieuwe Wereld, met instant succes. Eerder had Europa de aubergine op haar beurt leren kennen via de Moorse invasie in Spanje en Italiaans-Arabische handelsconnecties.

Het vruchtvlees van aubergines is stevig genoeg om een vleesachtige bite te geven. En tegelijkertijd is het sponzig, zodat het elke smaak opneemt die je eraan geven wilt. In Nederland geteelde aubergines zijn nauwelijks meer bitter. Maar wie dat heel kleine bittertje toch nog stoort, kan de gesneden aubergines met zout bestrooien, er iets zwaars opleggen en ze op die manier hun bittere vocht laten afscheiden.

Een authentiek Indiaas recept voor Khatte meethe baigan, zoetzure aubergines, uit Maddhur Jaffrey’s Vegetarische gerechten:

Voor 4 personen:

500 g kleine aubergines

arachideolie

1 volle theelepel zout

½ theelepel geelwortelpoeder

1 volle theelepel komijnpoeder

½ theelepel garam massala

ruim 1 eetlepel citroensap

1 eetlepel bruine basterdsuiker

Snijd de aubergines door de steelaanzet (die je dus laat zitten) in vieren. Verhit een laag van 5 cm olie in een wok op matig vuur. Bak hierin de aubergines zo’n 5 minuten, tot ze iets bruin zijn. Laat ze afkoelen en uitlekken op keukenpapier. Meng het zout en alle specerijen en strooi deze over de afgekoelde aubergines. Wrijf het mengsel er aan alle kanten in. Leg de aubergines in 1 laag in een schone koekepan. Meng het citroensap met de suiker en 50 ml water en schenk dit over de aubergines. Breng tegen de kook aan. Draai de warmtebron heel laag en laat afgedekt 5 minuten zachtjes pruttelen. Keer de aubergines intussen voorzichtig een paar keer. Serveer heet.

