Boskalis verwerft belang van 10 procent in sleepbedrijf Smit

Rotterdam. Boskalis Westminster heeft afgelopen woensdag een belang van10,54 procent verworven in sleep- en bergingsbedrijf Smit Internationale. Dat blijkt uit het meldingsregister van de Autoriteit Financiële Markten. Nu heeft Boskalis het recht een bijzondere aandeelhoudersvergadering van Smit Internationale bijeen te roepen. Daar kan Boskalis proberen andere aandeelhouders te overtuigen van het bod dat de baggeraar vorige week maandag op Smit uitbracht. Het bod, ter waarde van 1,1 miljard euro ofwel 62,50 euro per aandeel, vonden zowel Smiten enkele grootaandeelhouders te laag. Mocht de overname toch slagen, dan wil Boskalis Smit splitsen. De berging- en transportdivisies wil Boskalis behouden. De havensleepdivisie moet verkocht worden en de terminaldivisie, die diensten levert aan olie- en gasmaatschappijen, moet worden ondergebracht bij Lamnalco, een joint-venture van Boskalis met het Saoedische Rezayat. In februari bood Boskalis 201 miljoen euro voor de terminaldivisie. Ook toen wees Smit het bod van de hand.