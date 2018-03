Bos krijgt geen steun voorcontrole EU-geld

BRUSSEL. Minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) krijgt weinig navolging in andere EU-landen bij zijn verklaring dat Europees geld in Nederland goed is besteed. Alleen de Britse en Deense minister hebben een soortgelijke vrijwillige verklaring afgegeven in Brussel. De Zweedse overheid heeft het nu ook aangekondigd. De zogeheten nationale verklaring moet de controle op EU-gelden verbeteren. Sinds 2004 dringen de Europese Rekenkamer, het orgaan dat de EU-gelden controleert, en het Europees Parlement aan op zulke verklaringen. Ongeveer 80 procent van de ruim 100 miljard euro aan EU-uitgaven wordt niet door Brussel uitgegeven, maar via de nationale overheden