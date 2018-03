Bonden wijzen eindbod BOVAG af

Utrecht, 23 sept. De vakbonden hebben gisteren het eindbod van de BOVAG voor de cao voor werknemers bij tankstations afgewezen. Zij vinden het te mager. Overleg met de duizenden werknemers in tankstations moet komende weken uitwijzen of er acties worden gevoerd. De bonden eisen 3,5 procent meer loon voor een cao met een looptijd van een jaar. BOVAG biedt voor een cao met een looptijd van 22 maanden 2,5 procent per 1 oktober van dit jaar en nog eens 2,5 procent per februari 2009. Daarbij komt nog een eenmalige uitkering van 200 euro in november 2009.