Bomaanslagen in Noord-Spanje Santoña. Bij een explosie van een autobom in Noord-Spanje is zondagnacht één militair om het leven gekomen. Zes mensen raakten gewond. Voor de aanslag had iemand die zich uitgaf als lid van de Baskische afscheidingsbeweging ETA telefonisch gewaarschuwd. Eerder die dag ontploften al twee autobommen in de regio. Foto AP A Civil Guard stands outside an army barracks where a car bomb exploded killing an officer, in Santona, northern Spain, Monday, Sept. 22, 2008. A car bomb blamed on the armed Basque group ETA has killed an army officer and injured six others in northern Spain early Monday, the Interior Ministry said. (AP Photo/Juan Manuel Serrano)

Associated Press