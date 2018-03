Bomaanslag in Islamabad opgeëist

De aanslag op het Marriott-hotel in Islamabad, waarbij zaterdag zeker 53 doden vielen, is opgeëist door een onbekende groepering die zich Fedayeen-e-Islam (Partizanen van de Islam) noemt. De beweging eist een einde aan de samenwerking tussen Pakistan en de VS.

„Het doel van deze aanval was om de Amerikaanse kruisvaarders uit Pakistan te schoppen”, verklaarde Feyadeen-e-Islam in een telefoongesprek met een correspondent van televisiezender Al-Arabiya. Tegen de BBC verklaarde zij te opereren vanuit de tribale grensregio met Afghanistan, waar ook de Pakistaanse Talibaan, Al-Qaeda en andere moslimextremistische groeperingen bolwerken hebben.

„De groep is nieuw of een misleiding”, aldus een hoge inlichtingenfunctionaris in Pakistan. „We weten wel dat er feest gevierd werd in de lagere rangen van Al-Qaeda.”

De Verenigde Staten verliezen steeds meer geduld met Pakistan, dat volgens hen niet voldoende doet om het terrorisme in de tribale gebieden te bestrijden. Begin deze maand voerden Amerikaanse militairen zonder toestemming van Islamabad een grondoperatie uit in het grensgebied, naar later bleek in opdracht van president Bush. Ook voeren zij sinds enkele maanden hun raketaanvallen met onbemande vliegtuigjes op. Zo hopen zij de stroom van strijders die vanuit Pakistan aanvallen in Afghanistan uitvoeren in te dammen.

De vorige maand aangetreden president Asif Ali Zardari zou vandaag een ontmoeting hebben met Bush in New York, waar beiden de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwonen. In een televisie-interview zei Zardari gisteren dat de Amerikanen de militaire acties beter aan Pakistan kunnen overlaten. Anders „zal de achterban die ik probeer te sussen het als een buitenlandse oorlog zien”, aldus Zardari.

Het Pakistaanse leger voert sinds enige weken een offensief in de tribale regio Bajaur, waarbij al vele honderden doden zijn gevallen en 200.000 burgers hun huizen zijn ontvlucht. Gisteren zouden de strijdkrachten met gevechtshelikopters en artillerievuur zeker zestig opstandelingen hebben gedood.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington toont de aanslag op het Marriott de noodzaak aan voor de VS, Pakistan en Afghanistan om „onze inspanningen in de bestrijding van het terrorisme te verdubbelen”.

Afghanistan heeft gisteren aan de VS voorgesteld om een grensmacht op te richten die bestaat uit Afghaanse, Pakistaanse en Amerikaanse militairen. (AP, Reuters)