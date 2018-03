Bloed sijpelt en spettert als rood spoor door het boek

Philip Roth: Indignation. Jonathan Cape, 233 blz. €24.99. De Nederlandse vertaling verscheen bij De Bezige Bij.

Roth’s nieuwste mag een vrij dun boekje zijn, er wordt weer veel overhoop gehaald. Indignation is het verhaal van Marcus Messner, een brave Joodse slagerszoon die om de ondraaglijke bemoeizucht van zijn vader te ontlopen van Newark verhuist naar het vijfhonderd mijl verderop gelegen college in Winesburg, Ohio. Hij is een serieuze student, wiens ijver hem in conflict brengt met zowat iedereen om hem heen: kamergenoten en uiteindelijk de Dean, die hem verwijt dat hij zich asociaal gedraagt en niet meedoet aan het verplichte kapelbezoek. Hun woordenwisseling escaleert in een heftig debat over Marcus’ recht een atheïst te wezen, en uiteindelijk in een flinke lading kots over het tapijt in de Deans kantoor.

Maar Winesburg heeft nog meer sores in petto voor deze getroubleerde student, al lijkt die allereerst verpakt als een zegen: geen boek van Roth zonder blowjob en Marcus ontvangt volkomen onverwacht zijn eerste. De weldoenster verschijnt in de persoon van zijn medestudente Olivia, die Marcus al bij hun eerste afspraakje verbijstert door zijn mannelijkheid in haar mond te nemen. Maar we hebben het over de vroege jaren vijftig, en in plaats van blij te zijn besluit hij dat er met Olivia iets ernstig mis moet zijn. Ze is immers kind van gescheiden ouders! En ze is suïcidaal, getuige een flink litteken op haar pols. Dat verklaart alles.

Achter dit alles schemert het drama van de oorlog in Korea waar Marcus verre van wil blijven, maar het is zijn koppigheid die hem uiteindelijk slachtoffert. De manier waarop Roth dat vertelt (Marcus’ heftigheid is ook de zijne) wordt door een plotselinge wending gekenmerkt waarvan ik me kan voorstellen dat lezers die als een onfortuinlijke crash landing beschouwen, van een overigens tamelijk briljant, crescendo geschreven verhaal.

Bloed sijpelt en spettert als een rood spoor door het hele boek. Het bloed op de vloer van Messners kosjere slagerij, het bloed op de pols van Olivia, en tenslotte Marcus’ eigen bloed als hij als soldaat in Korea in stukken wordt gehakt door ‘Indignation’! schreeuwende Chinezen.

Dit is alweer Roths zesde roman sinds de eeuwwisseling. Nadat hij in de jaren negentig in een uitbarsting van uitzonderlijke creativiteit een serie romans publiceerde die hem alle Amerikaanse literaire prijzen opleverde, lijkt die creativiteit naarmate hij ouder wordt nog toe te nemen. En hoewel die aanhoudende uitbarsting behalve briljante hoogtepunten (The Plot against America) ook teleurstellingen (The dying Animal) opleverde, is het een fenomeen dat zijn weerga niet kent in de Amerikaanse literatuur.

Jan Donkers