Beslag op salaris van Graus (PVV)

Een aannemingsbedrijf heeft gisteren beslag laten leggen op het salaris van Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV). Het beslag volgt op een veroordeling van de Limburgse volksvertegenwoordiger op 20 augustus door de rechtbank in Maastricht. In het vonnis wordt Graus verplicht tot het betalen van een al zes jaar openstaande rekening voor de verbouwing van een woning.

Na het vonnis heeft Graus de openstaande schuld van 16.660 euro, met kosten en rente opgelopen tot 25.000 euro, niet betaald. Advocaat M. Reinaerts van de aannemer: „Graus heeft niet voldaan aan een betalingsregeling. Hij heeft slechts duizend euro overgemaakt. Dat is de reden waarom gisteren opdracht is gegeven aan een deurwaarder om loonbeslag te leggen.”

Volgens Graus zou de aannemer nalatig geweest zijn en heeft hij daardoor een schade van drie ton opgelopen. De rechtbank wees vorige maand dit verweer van het Kamerlid als „onvoldoende onderbouwd” af. Graus was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

Graus kwam in 2006, net na zijn benoeming als Kamerlid, in opspraak. Betrokkenen en bedrijven die met hem van doen hadden, maakten melding van ruzies, rechtszaken, onbetaalde rekeningen, onjuiste declaraties, stalking, mishandeling en het ‘opleuken’ van zijn cv. Zo meldde Graus op de website van de PVV dat hij vier jaar „directeur” was van een „groot farmaceutisch bedrijf”. In werkelijkheid was hij korte tijd verkoopmanager van een kleine leverancier in diergeneesmiddelen. Bij diergeneesmiddelenproducent Vétoquinol werd Graus binnen één jaar op non-actief gesteld als dierenartsenbezoeker.

Na de publicaties kreeg Graus van fractievoorzitter Geert Wilders de kans om de beschuldigingen over onder meer onbetaalde rekeningen te weerleggen.

Graus maakte een dossier en overhandigde dat aan Wilders. Volgens de fractievoorzitter pleitten de feiten Graus „volledig vrij”.